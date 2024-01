Paura in Brianza: in fiamme il capannone di un'azienda agricola

Incendio all'alba a Cavenago Brianza, poco più a sud della provincia di Lecco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza sono al lavoro dalle prime ore di lunedì 22 gennaio per un rogo che ha interessato il capannone dell'azienda Planet Farms, la vertical farm dove hanno sede la produzione e la coltivazione di prodotti in base alla cosiddetta "agricoltura verticale".

Le fiamme hanno causato un'imponente colonna di fumo che per tutta la mattinata è stata visibile dalla parte meridionale del Lecchese, in particolare dalle zone in altura (nella foto in basso, l'incendio visto da Valcava).

La nuvola di fumo nero e le fiamme

Come riportano i colleghi di MonzaToday, la chiamata di emergenza è giunta poco dopo le sei e mezza e dal comando provinciale di Monza e Brianza sono stati inviati sul posto diversi mezzi di emergenza. A Cavenago sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno avviato i primi accertamenti per capire le proporzioni e l'origine del rogo. A Cavenago sono giunti in supporto dei colleghi anche i vigili del fuoco di Milano, al lavoro con 25 uomini tra cui anche gli esperti del nucleo Nbcr.

Sul posto sono giunti anche i soccorsi del 118 in via precauzionale con un'ambulanza. Non si registrano feriti. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di natura accidentale. A scatenare le fiamme, con tutta probabilità, sarebbe stato un guasto a un macchinario presente nel complesso. Il malfunzionamento avrebbe poi innescato il rogo.