Principio di incendio nella cooperativa, intossicate due persone

Paura a Oggiono, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 aprile, è scoppiato un incendio all'interno di una cooperativa sociale.

L'allarme è stato dato intorno alle 15. Le fiamme hanno coinvolto in particolare l'area riservata alla scuola di formazione interna: subito sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre da Lecco e Valmadrera, che in poco tempo hanno estinto il rogo prima che si propagasse e messo in sicurezza gli occupanti.

Due persone sono rimaste coinvolte nell'incendio, prese in carico dai sanitari del Lariosoccorso per un possibile principio di intossicazione e successivamente trasportate in ospedale per le cure del caso. Indagano sulle cause del rogo le forze dell'ordine.