Meridiana, situazione risolta: i residenti sono tornati a casa

Rientro a casa per gli evacuati dalla palazzina della Meridiana coinvolta in un incendio. Intorno all'ora di cena di giovedì le 32 persone fatte uscire dalle abitazioni hanno potuto fare rientro a circa 24 ore di distanza: un tempo passato tra le case di amici, parenti o le strutture messe a disposizione dal Comune di Lecco, come raccontato durante la serata di mercoledì. I vigili del fuoco hanno portato a termine la bonifica e la messa in sicurezza del locale tecnico coinvolto nel rogo, autorizzando il rientro a casa del nutrito gruppetto.

L'incendio della Meridiana

Incendio alla Meridiana nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 marzo. Intorno alle 17.30 vari mezzi dei vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire presso il noto complesso di largo Caleotto a causa di un incendio sprigionatosi tra le palazzine B e C. I pompieri sono intervenuti in loco con due autopompe serbatoio, un'autovettura con a bordo un funzionario e un carro a protezione delle vie aree: le fiamme sono nate all'interno di un locale tecnico in una zona interrata, l'incendio è stato domato ma proseguono ancora le non agevoli operazioni di bonifica.

Vari locali sono stati svuotati, con gli occupanti che sono scesi in strada per capirne di più sull'evoluzione dell'intervento di messa in sicurezza. Proprio in quei palazzi è in corso lo spostamento anche di alcuni uffici comunali. Non si registrano feriti, ma per una persona anziana è valutato il trasporto in ospedale a scopo precauzionale: sulle sue condizioni vigilano i volontari della Croce Rossa di Lecco.

Nessun problema per quanto riguarda la zona commerciale del complesso, sempre essere regolarmente accessibile.