Pericolo sulla SS36: veicolo a metano in fiamme, chiusa la corsia Sud

La Statale SS36 è stata chiusa in direzione Sud nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, a causa di un incendio che ha colpito un veicolo.

Per cause ancora da accertare, un furgone alimentato a metano è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente è riuscito ad accostare a bordo strada e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e da quello di Monza, che hanno estinto il rogo in breve tempo. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

Per consentire l'intervento in breve tempo è stato necessario chiudere temporaneamente la corsia sud della Statale 36.