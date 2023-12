Fiamme nei boschi dell'Alta Valsassina: baita in fiamme

Ultimo dell'anno decisamente movimentato nell'Alta Valsassina. Intorno alle 19.30 la centrale operativa dei Vigili del fuoco è stata allertata per l'incendio che ha colpito una baita posizionata nei boschi di Casargo, in località Faedo. Il Comando di piazza Bione ha mobilitato diverse squadre dal distaccamento volontario di Bellano e da quello di Valmadrera, in supporto ai pompieri scattati dalla medesima caserma di piazza Bione.

Le fiamme hanno avvolto una porzione abbastanza estesa dello stabile.