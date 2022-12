Rogo in via Ponte Alimasco: fiamme in un appartamento, rianimato un cane

Intervento salvavita dei vigili del fuoco di Lecco. Intorno alle 14.30 di giovedì 29 dicembre i pompieri sono stati chiamati a intervenire in via Ponte Alimasco, vicino allo stadio "Rigamonti-Ceppi", per sedare un incendio nato all'interno di un appartamento sito al terzo piano di un condominio. Le squadre lecchesi sono intervenute a bordo di un'autoscala e di un'autopompa serbatoio, riuscendo a spegnere rapidamente le fiamme.

Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta nel rogo, mentre è stato salvato e rianimato un piccolo cagnolino. Il pronto intervento ha scongiurato il propagarsi ad altri appartamenti o camere circostanti.