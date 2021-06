Auto fuori strada in via Caldone, soccorsa una 56enne

È stato necessario l'intervento dei soccorsi di Areu in codice giallo poco fa in via Caldone a Lecco per prestare aiuto a un'automobilista uscita di strada con la propria vettura, all'altezza della rotonda. L'incidente si è verificato alle 17.45 di oggi, mercoledì 9 giugno.

La macchina ha divelto anche un paletto della rototoria, finendo poi contro il muro. Parte della strada (la carreggiata in discesa) è stata provvisoriamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso: sul posto cinque agenti della Polizia locale e l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, allertati anche la Stradale e i Vigili del Fuoco. Ancora in via di accertamento l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto a poca distanza dallo stadio, nel rione di Castello.