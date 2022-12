Incidente nella galleria Valsassina: due persone finiscono in ospedale

Incidente stradale nella mattinata di domenica lungo la nuova Lecco-Ballabio, all'interno della galleria Valsassina. Due veicoli si sono scontrati, provocando il ferimento di due persone, per le quali subito è scattata la richiesta di soccorso.

Sul luogo del sinistro, al km 0,600 in prossimità dell'innesto sulla SS36, la centrale operativa di Areu ha inviato tre ambulanze, rispettivamente della Croce rossa di Lecco, di Valmadrea e di Ballabio. Presente anche un'automedica.

Condizioni non preoccupanti

Per fortuna le condizioni dei feriti non sono preoccupanti: si tratterebbe di un uomo di 43 anni e di una 63enne, trasportati poi in ospedale a Lecco in codice giallo e verde.

Allertati anche la Polizia stradale per i rilievi del caso e i Vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi coinvolti. Durante le operazioni di ripristino la strada Statale 36 racc "Raccordo Lecco-Valasassina" è stata chiusa dai tecnici di Anas in entrambe le direzioni. La situazione è tornata alla normalità in tarda mattinata.