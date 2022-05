Incidente a Ballabio: automobile si ribalta, ferito 78enne

Incidente a metà mattinata, lunedì 30 maggio, a Ballabio. Intorno alle 10 un veicolo condotto da un uomo di 78 anni è uscito di strada, con conseguente ribaltamento.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un'automedica. L'anziano è stato soccorso, immobilizzato e infine trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco. Nel sinistro ha rimediato una contusione a un braccio, infortunio contrassegnato da un codice giallo.

Ancora da accertare le cause che hanno portato l'automobilista a perdere il controllo del proprio mezzo. Non sono stati coinvolti altri veicoli, gli accertamenti sono stati affidati ai Carabinieri. Sul posto anche i Vigili del fuoco per provvedere alla rimozione dell'auto e alla messa in sicurezza del tratto di strada.