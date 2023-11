Soccorso giovane bloccato in auto dopo un incidente

Paura per un incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 25 novembre a Bulciago. Un'auto è finita fuori strada in via Sant'Agostino: a bordo si trovava un giovane di 25 anni rimasto "incarcerato" nella vettura.

Non appena scattato l'allarme, sono subito intervenuti sul posto l'ambulanza inviata da Areu, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il comando di Lecco ha inviato in particolare un'autopompa serbatoio: l'equipaggio ha trovato il passeggero ancora incastrato nella sua macchina incidentata. A quel punto, con l'utilizzo di cesoie e divaricatori, i pompieri hanno creato un varco per l'estricazione, permettendo così di estrarre la persona insieme ai soccorritori del 118. Il 25enne è stato poi trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo.