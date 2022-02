Valmadrerese e Riviera Ovest Statale 36 riaperta dopo una notte di traffico folle: non esiste un piano B All'una di notte si registravano ancora lunghe code lungo le principali arterie lecchesi. Basteranno le opere olimpiche? Di sicuro siamo in ritardo

1h30' per viaggiare da Milano a Valmadrera (via Oggiono). 45' per raggiungere Lecco da Valmadrera. È stata la nostra esperienza lungo la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" nella tarda serata di venerdì 25 febbraio. Arrivati a Suello alle 22.30, abbiamo trovato tutti i disagi per la chiusura forzata delle due carreggiate che passano attraverso il Monte Barro, colpite dalla caduta di parte della segnaletica verticale, crollate addosso a due veicoli in transito in direzione nord.

Scatta l'odissea

Lì è iniziata l'odissea: due ore abbondanti per arrivare a Lecco dalle varie che collegano alla Brianza, un'ora e mezza anche solo per arrivare a Galbiate, quasi un'ora per entrare nella città capoluogo dalla Provinciale di Malgrate. Sono servite tante ore per smaltire il traffico: alle 23 la colonna di autoveicoli era ben visibile tra il nuovo cavalcavia di Annone Brianza e lo svincolo di Civate/Isella, lo snodo nevralgico assaltato da migliaia di mezzi; testimonianze parlando di rallentamenti consistenti anche intorno all'una di notte lungo la medesima Provinciale e le parallele via Gaggio e viale Italia. Immaginate cos'abbia voluto dire raggiungere la Valsassina. Lunghe code anche in viale Brodolini, come testimoniato da questo scatto:



Basterà la terza corsia?

È di questi giorni la nomina del commissario per la gestione dei cantieri di nuova Lecco-Bergamo, passerella ciclopedonale Lecco-Abbadia e la messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate lungo la Strada Statale 36. Tutte opere fondamentali, ovviamente, ma oggi il nostro territorio non ha un piano B per contrastare le frequenti chiusure della galleria del Monte Barro, il suo snodo principale e soggetto a una micro incidentalità notevole; il caso della segnaletica fa storcere il naso, viste le frequenti chiusure notturne predisposte da Anas per eseguire le opere di manutenzione, ma fa parte anche della sfera degli episodi conditi da una certa casualità. In tal senso la terza corsia lungo il Ponte Manzoni potrebbe permettere uno sfogo lungo la Strada Provinciale 583 a Pescate, ma oggi i viaggiatori hanno solo un'opzione a disposizione: armarsi di santa pazienza. Le opere olimpiche basteranno? Di sicuro siamo in grande ritardo: l'afflusso di veicoli è aumentato esponenzialmente nel nostro territorio, soprattutto dal pomeriggio di venerdì alla serata di domenica, ma le infrastrutture sono rimaste immutate.

