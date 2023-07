Statale 36: incendio a un'automobile, strada chiusa

Chiuso un pezzo della Strada Statale 36. Intorno alle 8.30 di sabato 29 luglio un veicolo è andato in fiamme mentre stava percorrendo la galleria Dervio, all'interno del territorio comunale di Bellano e in direzione Sondrio. Secondo quanto appreso, l'automobile si sarebbe fermata all'interno di una piazzola al km 77+900, consentendo l'arrivo sul posto dei pompieri, della Polstrada e del personale Anas: istituita temporaneamente l'uscita obbligatoria a Bellano, come riferito sui pannelli a messaggio variabile di Lezzeno e Fiumelatte; verso le 9.10 è stata riaperta la carreggiata, ma con la corsia di marcia ancora chiusa.

I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio e hanno eseguito le operazioni di bonifica dell'area, operazioni rese complesse dal fatto che tutto sia stato eseguito all'interno di un ambiente confinato come quello rappresentato dalla galleria. La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha invece fatto scattare una squadra dei volontari del Soccorso Bellanese, incaricata di controllare le condizioni fisiche della donna di 70 anni e dell'uomo di 75 anni rimasti coinvolti nel sinistro.