Violento frontale a Oliveto Lario: scontro sulla provinciale, grave 19enne

Grave incidente lungo la Strada Provinciale 583 nel primo pomeriggio di lunedì 24 gennaio. Intorno alle 13.30 due autovetture si sono scontrate frontalmente nel tratto di via Garibaldi, nel territorio comunale di Oliveto Lario, frazione Onno. Decisamente violento l'impatto, derivato dal sorpasso compiuto da un 19enne in pieno centro abitato per evitare un mezzo in sosta a bordo strada; proprio in quel momento sull'altra corsia era in viaggio il mezzo con il quale si è concretizzato lo scontro, guidato da un uomo di 30 anni.

I soccorsi

È stato proprio il ragazzo ad accusare i danni più seri: rimasto bloccato all'interno della Fiat Seicento sulla quale era in viaggio, è stato estratto grazie all'intervento dei vigili del fuoco fatti arrivare in loco dal Comando Provinciale di Lecco e dal Distaccamento volontari di Valmadrera, che hanno operato a lungo con divaricatori e cesoie prima di riuscire a liberare il ragazzo e poterlo quindi consegnare alle cure dei sanitari.

La centrale operativa di Areu ha fatto pervenire sul luogo del sinistro i Volontari del Soccorso di Bellagio e quelli della Croce San Nicolò di Lecco, unitamente a un'automedica e all'elisoccorso fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como); atterrato sulla spiaggia che si trova sotto il livello della strada, il mezzo aereo ha poi trasferito il giovane, che nel sinistro ha rimediato un trauma cranico e altre lesioni, presso l'ospedale "Circolo" di Varese. Interrotta a lungo la circolazione sulla Lariana in entrambi i sensi di marcia.