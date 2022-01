Effetto Covid finito: gli incidenti crescono del 22% in un anno. 7 le vittime della strada

Tornano a crescere i numeri legati a incidenti stradali e infrazioni. Era preventivabile, dopo un 2020 fortemente condizionato dal lockdown fissato tra la fine di febbraio e la metà di aprile. L'anno che si è appena concluso ha visto confermato il costante impegno profuso dalla Sezione Polizia Stradale di Lecco nello svolgimento delle attivita di prevenzione e accertamento delle violazioni su strada. 2.400 le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per un totale di 4.457 controlli di persone e 5.919 infrazioni al Codice della Strada contestate.

In particolare, le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 955, sono state ritirate 244 patenti di guida e 120 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 8.976. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 779, di cui 192 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 13. I veicoli sequestrati sono stati 3.

7 morti sulle strade lecchesi

Il fenomeno infortunistico, come detto, ha registrato un aumento rispetto al 2020. In particolare, a fronte di un aumento della incidentalità complessiva del 22,6% (439 incidenti contro i 358 del 2020), incidenti mortali (7) e vittime (7) sono aumentati del 40% (nel 2020 stati stati 5), mentre gli incidenti con lesioni (247) sono aumentati del 26,02%. L'andamento è in linea con i dati pubblicati dall'Istat nella stima preliminare riferita al primo semestre 2021 che, rispetto allo stesso periodo del 2020, registra un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (65.116, pari a +31,3%), dei feriti (85.647, +28,1%) e delle vittime entro il trentesimo giorno (1.239, +22,3%). Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale per un totale di 807 veicoli pesanti 278 infrazioni contestate.

I sequestri di droga e i controlli nei bar

Particolarmente efficace e stata anche l'attività di polizia giudiziaria, che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 196 persone, di cui 5 arrestate e 19 denunciate in stato di liberta, oltre a quasi 350 gr di sostanze stupefacenti sequestrate tra cocaina, hashish, eroina e marjuana. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 13, con 5 infrazioni rilevate. Infine, nonostante le permanenti difficoltà determinate dall'evoluzione della pandemia in corso, anche in modalità online sono state portate avanti le consuete campagne di educazione stradale presso diverse scuole del territorio provinciale.