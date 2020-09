Soccorsi in azione per due cadute con la bici e una in moto

Diversi incidenti, per fortuna con esiti che non sarebbero gravi, si sono verificati lungo le strade lecchesi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre. Alle 11.30 i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire lungo la Statale 36, carreggiata nord (tratta Suello-Civate), per prestare aiuto a una donna di 51 anni caduta con la moto. Dopo l'iniziale allarme in codice giallo, la paziente è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Lecco in verde. Avrebbe riportato un trauma alla testa e uno al ginocchio, traumi giudicati non gravi.

Soccorsi in azione - sempre con allerta in giallo e rientro in ospedale in verde - per un 66enne caduto mentre andava in bici in via alla Spiaggia a Lecco, sul lungoadda che collega la frazione di Maggianico con il comune di Vercurago.

L'ambulanza della Croce Bianca di Merate è invece dovuta entrare in azione sempre in giallo alle 14.30 a Calco, dove in via provinciale ad Arlate si è verificato uno schianto tra un'auto e una moto. Coinvolti due uomini di 30 e 59 anni.

Infine alle 15 si è registrata un'altra caduta in bici, questa volta lungo la Sp72 ad Abbadia Lariana. Nell'incidente, più serio, sarebbe rimasto ferito un uomo di 32 anni. In quest'ultimo caso l'allerta è scattata e proseguita in codice giallo. Nel momento in cui stiamo scrivendo le operazioni del 118 sono ancora in corso.