Sabato intenso: cinque interventi di soccorso sulle piste di Bobbio

Giornata di grande lavoro da parte delle squadre di soccorso sulle piste di sci del Lecchese. Sono stati cinque gli interventi avvenuti agli impianti dei Piani di Bobbio.

Il primo intorno a mezzogiorno per l'infortunio a un uomo sulla "Pista Camosci"; per fortuna non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Dopo le 14 altri due incidenti: il primo a un 27enne raggiunto in pista dal personale degli impianti e successivamente da quello della Croce rossa di Ballabio, che lo ha accompagnato all'ospedale Manzoni in codice giallo.

Poco più tardi, ancora sulla Pista Camosci, infortunio per un 21enne e una 29enne: sul posto il Soccorso Centro Valsassina. L'uomo è stato trasferiti in ospedale in codice verde. La quarta uscita intorno alle 15.30, anche in questo caso le conseguenze non sono state gravi e l'intervento si è concluso sul posto.

L'ultimo intervento dopo le 17, quasi al buio: una donna di 28 anni ha avuto bisogno di cure mediche e a Bobbio è tornata l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina. Per lei nessuna grave conseguenza.