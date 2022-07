Si fa male con un chiodo mentre gioca a Pian delle Betulle: soccorso

Soccorsi al lavoro in Valsassina. Un bambino si è infortunato durante il pomeriggio di sabato 16 luglio mentre si trovava in località Pian delle Betulle, nel territorio comunale di Margno. Secondo quanto riferito da fonti del Soccorso alpino, il giovanissimo stava giocando nel prato quando si è ferito a un ginocchio con un grosso chiodo sporgente da una trave. I tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Valsassina - Valvarrone, attivata dalla centrale, lo hanno raggiunto in una quarantina di minuti.

Il ragazzino è stato valutato e trattato nella parte sanitaria, poi trasferito con un mezzo fuoristrada al piazzale dell’Alpe Paglio, dove c’era l’ambulanza per il trasporto al pronto soccorso. L’intervento è cominciato poco dopo le 14:00 ed è terminato intorno alle 16:00, con il rientro delle squadre.