Infortunio sul lavoro, 59enne soccorso a Osnago

L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre, in una ditta di via Dei Soldani a Osnago. L'allarme è scattato in codice rosso alle 16, poi le condizioni del paziente sono fortunatamente apparse meno gravi e il trasporto del paziente in ospedale è avvenuto in giallo.

Ad essere soccorso è stato un uomo di 59 anni. Stando alle prime notizie raccolte, si tratterebbe di un autotrasportatore di origini straniere, non dipendente dell'azienda brianzola, impegnato in operazioni di carico e scarico di materiali. Il 59enne ha riportato un trauma al torace, al rachide e a una spalla. Allertati anche i Carabinieri della compagnia di Merate, i Vigili del Fuoco e i tecnici di Ats Brianza per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.