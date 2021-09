Attaccato dalle vespe, 84enne in ospedale per choc anafilattico

Brutta avventura per un anziano nella tarda mattinata di giovedì a Oggiono in frazione Brughello. Trattato sul posto, è stato trasportato a Erba in codice giallo

Attaccato da uno sciame di vespe, e punto più volte, viene colto da una reazione allergica e finisce in ospedale. Brutta avventura per un 84enne nella tarda mattinata di oggi, giovedì, a Oggiono in frazione Brughello.

L'uomo è entrato in contatto con un vespaio ed è stato raggiunto da diverse punture in varie zone del corpo. Quasi immediatamente ha accusato i sintomi dello choc anafilattico, motivo per cui è scattata la chiamata al 112.

Dalla centrale operativa di Areu è stata inviata sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio con l'appoggio dell'autoinfermieristica.

L'uomo è stato subito soccorso con i trattamenti del caso per interrompere la reazione allergica ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Erba.