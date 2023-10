Grave infortunio sul lavoro: soccorsi urgenti a Oggiono

Gravissimo infortunio sul lavoro in un'azienda di Oggiono. Poco dopo le 10.30 di giovedì 5 ottobre varie squadre di soccorritori si sono portate in un'azienda di via per Dolzago: un uomo di 55 anni si è ferito mentre era all'opera nel sito produttivo e per questo motivo sono state inviate in loco - in codice rosso - le squadre a bordo di un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, di un'automedica e dell'elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como).

L'operaio è stato soccorso sul posto ed è stato successivamente trasferito in ospedale in ambulanza: arrivato presso il nosocomio, è stato accettato con il codice di massima gravità . Allertati anche i carabinieri e l'Ats della Brianza, come da prassi per questo tipo di avvenimenti.