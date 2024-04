Si fa male a una mano, elicottero in volo in Valsassina

Si ferisce con un attrezzo alla mano, necessario l'intervento dell'elisoccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in zona impervia tra Pagnona e Premana. Sul posto è stata inviata una squadra del Soccorso alpino, con l'appoggio dell'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.

Infortunio sulla ciclabile

Non è stato l'unico intervento di giornata in montagna. Diverse sono state le chiamate giunte al 112. La prima intorno a mezzogiorno a Introbio, nei pressi della Cascata dello Sprizzotolo, dove una donna di 48 anni si è procurata un trauma mentre percorreva la ciclabile. Allertati Soccorso alpino e l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina, che ha accompagnato la donna al pronto soccorso in codice giallo.

Alle 15 è stato necessario ancora l'intervento dell'elicottero, questa volta da Milano, per il recupero di un 60enne in difficoltà in Grignetta. Allarme che per fortuna è successivamente rientrato.