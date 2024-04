Infortunio con la motocariola, 57enne finisce in ospedale

Grosso spavento nel pomeriggio di sabato a Bonzeno, frazione di Bellano, dove un 57enne è rimasto vittima di un infortunio.

L'uomo stava utilizzando una motocarriola in zona impervia quando è caduto e si è procurato un trauma. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenute due squadre Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco, una da Lecco e l'altra da Bellano.

Il 57enne è stato recuperato tramite barella toboga ed è stato condotto in zona accessibile per essere consegnato alle cure del personale della Croce San Nicolò di Lecco. Successivamente si è provveduto al trasporto in ospedale in codice verde. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un'ora.