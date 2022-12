Cadute e infortuni, doppio intervento dell'elisoccorso

Giornata di cadute sulle piste da sci e non solo. Intorno alle 13.30 di oggi, domenica 18 dicembre, si è reso necessario un doppio intervento dell'elicottero del 118 a Lecco.

Il primo in luogo impervio, nella campagna sopra il rione di Laorca, per la caduta di un 23enne. Il giovane, raggiunto dal personale di soccorso a bordo del mezzo aereo partito da Como, è stato trasferito in pronto soccorso in codice giallo con traumi al braccio e al volto.

Secondo intervento una manciata di minuti più tardi ai Piani d'Erna per una 44enne che ha rimediato la sospetta frattura di una gamba mentre praticava sport ed è stata trasportata con l'elicottero giunto da Bergamo all'ospedale di Erba. Intervenuti anche Soccorso alpino e il Lariosoccorso di Erba.

Intorno alle 15 si segnala un nuovo intervento dei mezzi di soccorso sulle piste dei Piani di Bobbio per la caduta di una persona di 44 anni le cui condizioni non desterebbero preoccupazione.