Ciclista contro auto a Montevecchia: intervento dell'elisoccorso

Incidente nella prima mattinata di domenica 30 luglio - intorno alle 8 - a Montevecchia, in via Monza: un 39enne in sella alla sua bicicletta si è infatti scontrato con un'auto in transito.

Sul posto, dopo la segnalazione alla centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sono stati inviati diversi mezzi di soccorso: l'ambulanza della Croce rossa di Monza e un'autoinfermieristica, mentre da Milano è stato fatto decollare l'elicottero.

Lo sfortunato ciclista, dopo le prime cure in loco, è stato caricato proprio a bordo del mezzo aereo e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Dalle prime informazioni raccolte, le sue condizioni sarebbero gravi: il personale sanitario lo ha infatti contrassegnato con un codice rosso.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Merate.