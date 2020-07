Ciclista investito a Osnago, in azione anche l'elisoccorso

Paura per un ciclista che nel pomeriggio di giovedì 23 luglio è stato investito alla rotonda di Osnago tra via delle Marasche e la Provinciale.

L'uomo, a quanto pare all'interno delle rotatoria, è stato colpito da un veicolo in transito e scaraventato a terra mentre era in sella alla propria due ruote. Dopo la rovinosa caduta, sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, l'automedica e l'elicottero partito da Milano.

Il ciclista è stato così soccorso e caricato a bordo del mezzo aereo per il trasporto in ospedale al Sant'Anna di Como, dove è giunto in codice rosso a causa di un serio politrauma. Per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico, che ha subito inevitabili disagi durante le operazioni di soccorso, è intervenuta la Polizia locale.