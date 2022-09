Dorme in un campo e viene travolto da una mietitrebbia, 25enne finisce in ospedale

Ha rischiato grosso l'uomo di 25 anni travolto da una mietitrebbia mentre dormiva in un campo di Annone Brianza. Provvidenziale, per evitare il peggio, sarebbe stata l'altezza delle lame del macchinario. L'insolito e pericolosissimo incidente è avvenuto alle 9.30 di questa mattina, martedì 6 settembre, in un ampio prato nei pressi della strada Cà Bianca Pascolo, non lontano dal confine con Oggiono.

Dopo l'allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 con l'elicottero di Areu decollato da Bergamo, l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e i Vigili del Fuoco inviati dal Comando di Lecco con un'autopompa per soccorrere la persona travolta dalla mietitrebbia. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.

L'uomo soccorso è un extracomunitario che stava dormendo nel campo dove stava lavorando la mietitrebbia: stando alle prime ricostruzioni dei fatti, il macchinario gli è passato sopra e, non potendo vederlo, l'ha investito. Dalle prime informazioni a disposizione è emerso che le lame erano abbastanza alte da non aver creato gravi danni al 25enne, comunque trasferito in codice giallo in ospedale con l'elisoccorso.