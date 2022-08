San Primo, San Tomaso e Resegone: triplo intervento dei soccorsi sulle montagne

Tre interventi nel giro di poche ore sulle montagne lecchesi e limitrofe. Intorno alle 10.15 varie squadre si sono portate nel territorio comunale Magreglio, presso la cima del Monte Ponciv e nella zona del Monte San Primo, per soccorrere un ragazzo di 23 anni di Barzago che poco prima aveva accusato un malore. La centrale operativa ha allertato il Soccorso alpino e l’elisoccorso di Bresso (Milano) di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza in codice rosso. È partita a piedi una squadra territoriale, che in poco tempo ha raggiunto il ragazzo. Dopo la valutazione del medico, il giovane è stato portato presso l'ospedale di Gravedona in "giallo". L’intervento si è concluso poco dopo mezzogiorno, con il rientro dei soccorritori.

Sul Resegone

Intorno alle 13.15 la centrale di Areu è stata nuovamente allertata, questa volta per una caduta avvenuta sul Resegone, nella zona della Capanna Monza: un 59enne è scivolato, provocandosi dei traumi di seria entità: allertato l'elicottero di Caiolo (Como), oltre ai tecnici del Soccorso alpino di Lecco e al personale sanitario. L'escursionista è stato stabilizzato e trasferito in ospedale in codice giallo.

A San Tomaso

Terzo intervento a poca distanza di tempo e spazio. Alle 14 circa varie squadre si sono portate sulla piana di San Tomaso, a Valmadrera: sul campo pompieri e Soccorso Alpino, oltre al personale di Lecco Soccorso. Un 77enne, anche in questo caso, è caduto e si è ferito: l'uomo è stato trasportato via terra nella zona dell'ambulanza e con questa è stato trasferito in codice verde presso l'ospedale di Lecco.