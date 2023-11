In acqua i sommozzatori arrivati da Milano

Ricerche nel lago di Lecco. Poco dopo mezzogiorno parecchie squadre si sono portate nella zona del pontile galleggiante installato nella zona dei "gradoni" di lungolario Piave: in acqua sono entrati i sommozzatori arrivati da Milano, chiamati a ritrovare un giovane di 12 anni finito nel lago, caduto dalla medesima piattaforma - o forse buttatosi volontariamente nonostante vento temperature, visto che è stato ripescato in maglietta e boxer - e finito nelle decisamente movimentate acque lacustri mentre si trovava sulla struttura - come spesso avviene - insieme a degli amici.

Ripescato dal lago dai pompieri

Sul posto squadra nautica dei Vigili del fuoco, con personale per il soccorso acquatico, squadre da terra e l'elicottero Drago fatto decollare dalla base di Malpensa (Varese).

Come appreso sul posto, il giovane è stato ripescato in arresto cardiocircolatorio intorno alle 13.45, quasi due ore dopo l'allarme: è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, un'automedica e un'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario: sono stati gli agenti a schermare con il proprio corpo la vista del giovane una volta che questi è stato estratto dalle acque.