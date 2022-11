Donna va in arresto cardiaco, soccorsi in azione in codice rosso in zona Lavello

Intervento dei soccorsi in codice rosso in un'esercizio pubblico in zona Lavello, sul lungoadda di Calolzio, per prestare aiuto a una donna colta da malore. L'allarme alla centrale del 118 è scattato alle ore 16.30 di oggi, domenica 20 novembre.

La donna, 67 anni, è andata in arrestio cardiaco e le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Sul posto - in viale De Gasperi - è prontamente giunto un equipaggio dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte partiti con l'ambulanza dalla vicina sede di via Mazzini.

Da Bergamo si è invece levato in volo l'elicottero di Areu atterrato sempre in zona Lavello. La paziente è stata rianimata sul posto dai soccorritori, con ripresa dell'attività cardiaca. Poco dopo è stata trasportata sempre in codice rosso, quindi con la massima urgenza, all'ospedale di Monza.