Lavoratori in nero, brutto vizio: chiusi due ristoranti

Giro di vite contro il lavoro irregolare. I carabineri di Lecco, al lavoro insieme al Nucleo antisofisticazione e sanità di Brescia e al nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro di Lecco, hanno sottoposto a controllo tre ristoranti: due esercizi hanno ricevuto la visita a Lecco, un terzo a Calolziocorte e sono state riscontrate delle mancanze in materia giuslavoristica e igienico sanitaria.

Inoltre, in due casi le attività sono state sospese per l’accertata presenza di lavoratori in nero e sono state comminate pesanti sanzioni che sono arrivate a sfiorare la cifra monstre di 60mila euro. I controlli dei militari non si sono fermati all’attività di verifica amministrativa degli esercizi commerciali, ma sono stati estesi ai due centri storici e alle stazioni ferroviarie con l’identificazione di una trentina di giovani.