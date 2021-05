SS36 chiusa fra Barro e Ponte Manzoni, incidente sul lungolago: il traffico va in tilt

Mattinata infernale per la viabilità interna e nei punti di accesso a Lecco. Anas ha disposto la chiusura per la sostituzione di un giunto sul ponte. Scontro auto-camion, 71enne in ospedale

Viabilità in tilt a Lecco a cavallo fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio. Una serie di circostanze negative che si sono sovrapposte hanno fatto sì che il traffico interno alla città collassasse, con la formazione di lunghissime code e incolonnamenti in entrata e in uscita al capoluogo.

Anas ha disposto la chiusura della carreggiata in ingresso a Lecco SS36 dal Barro sino al Ponte Manzoni per il ripristino di un giunto: questo ha prodotto i primi rallentamenti in ingresso Lecco. Al traffico già congestionato della tarda mattinata si è sovrapposto un incidente sul Lungolario Isonzo, nei pressi del distributore di benzina: coinvolti un camion e un'auto. I Vigili del fuoco del Comando provinciale sono intervenuti aiutando i sanitari della Croce San Nicolò a soccorrere gli occupanti dei veicoli, mettendo poi in sicurezza la zona di intervento. Un uomo di 71 anni ha necessitato di cure mediche ed è stato trasportato all'ospedale Manzoni in codice verde.

Il traffico si è così bloccato anche dal versante nord della città, andando in tilt. Gli effetti, nel primo pomeriggio, erano ancora evidenti fino a Malgrate da un versante, Olginate e Calolzio dall'altro.

Viabilità: la situazione alle ore 14