Leonardo Di Virgilio, giovane morto sul Due Mani: l'ultimo video sui social

È Leonardo Di Virgilio il giovane di quasi 26 anni morto domenica sul Monte Due Mani. Il ragazzo, residente ad Arcisate (Varese), ha perso la vita scivolando lungo la cresta della montagna che si affaccia sulla Valsassina e sul ramo lecchese del Lario, compiendo un volo fatale lungo circa 150 metri che non gli ha lasciato scampo. Aveva passato la notte poco sotto il Bivacco Locatelli, Milani, Scaioli, inconfondibile igloo che si vede anche a grande distanza nelle giornate di bel tempo.

Dopo essere arrivato in vetta, sabato, aveva condiviso un video nelle Storie di Instagram per mostrare ad amici e internauti lo splendido panorama che si gode dai 1.666 metri sul livello del mare: un giovane pieno di vita, appassionato di montagna, allenato ed equipaggiato a dovere per un'uscita di questo genere. Con lui c'era anche un amico, un coetaneo logicamente scioccato dalla rapida e tragica sequenza di avvenimenti: è stato lui ad allertare il Nue 112 per l'attivazione della macchina dei soccorsi.

L'allarme è scattato alle ore 10 di domenica 18 febbraio. Sul posto si sono subito portati i tecnici del Soccorso alpino di Barzio - mobilitati insieme a quelli di Lecco - e l'elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - decollato da Como. Ma purtroppo per l'escursionista non c'è stato più nulla da fare: il suo corpo è stato ritrovato senza vita. Il 27enne con lui è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti.

Chi era Leonardo Di Virgilio

Leonardo Di Virgilio era un giardiniere di 25 anni. Avrebbe compiuto 26 anni a maggio. Dal suo profilo Instagram si vede il suo amore per la natura e per lo sport. Amava le montagne e le camminate: era certamente un giovane atletico e preparato, vittima di un tragico incidente. Era originario di Cardano al Campo ma ora si era trasferito a Como. Drammatica la ricostruzione dei fatti dell'amico che era con lui che ha raccontato di averlo visto inciampare e aggrapparsi alle catene installate ma non è riuscito a reggersi in equilibrio. Lo riferiscono i colleghi di QuiComo.it.