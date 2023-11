Dopo una lite furiosa ferisce il vicino con l'accetta

Al termine della lite furibonda tra vicini di casa spunta un'arma bianca: uomo di 32 anni finisce in ospedale.

L'evento violento è accaduto nel pomeriggio di sabato a Brivio, in via Vaccarezza. Da quanto ricostruito i due avrebbero litigato per futili motivi, quando a un certo punto uno avrebbe aggredito e colpito l'altro con una lama, forse un'accetta.

Sul posto si sono precipitati il personale medico e le forze dell'ordine: l'ambulanza del Soccorso Cisanese, l'automedica, i carabinieri della Compagnia di Merate cui spetta ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'alterco e dell'aggressione.

Il 32enne, inizialmente valutato in codice rosso a causa della seria emorragia, è stato trasferito al Manzoni di Lecco in codice giallo.