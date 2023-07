Lutto in città: addio ad Anna Bignardi, fondatrice di Down Up Onlus

Lutto in città. All'età di 81 anni è venuta a mancare Anna Bignardi, fondatrice nel 2000 dell'associazione Down Up Onlus, che già nel 2011 ricevette la civica benemerenza dal Comune di Lecco.

Bignardi ha speso gran parte della sua vita ad aiutare gli altri, dedicando molto tempo alla sua creatura, un sodalizio che nel corso degli anni ha ricevuto più di cento bambini con la sindrome di Down, molti dei quali oggi sono inseriti nel mondo del lavoro.

"Incessante impegno nel sostegno alla disabilità"

Così da Palazzo Bovara è stata onorata la sua memoria. "L'Amministrazione comunale di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Anna Bignardi, fondatrice dell'associazione Down Up Onlus, insignita della Benemerenza civica nel 2011 per il suo incessante impegno sul fronte del sostegno alla disabilità. Il sindaco di Lecco e la Giunta comunale ricordano con gratitudine il suo impegno civile, la generosità e la determinazione con le quali si è spesa per migliorare la qualità di vita dei ragazzi disabili ed esprimono vicinanza alla sua famiglia".

Anna Bignardi lascia il marito Giorgio Pastorino, i figli Lucia, Giovanni e Paolo e i nipoti. Ai funerali, in programma martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Leonardo a Malgrate, sarà presente il Gonfalone del Comune di Lecco.