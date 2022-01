Dervio in lutto: addio a Nicolò Simone, anima di sport e associazioni

Lutto a Dervio: si è spento all'età di 90 anni Nicolò Simone, grande canottiere e storico presidente della Pro loco. Il derviese era nato il 4 dicembre 1931 e aveva da poco festeggiato l'importante traguardo anagrafico, così come di recente, l'estate scorsa, aveva ricevuto la prestigiosa benemerenza "Honor Delphum" dal suo comune.

Simone ha vissuto una proficua carriera sportiva nel mondo del canottaggio: cominciò nel 1947 allenato da Pietro Galli, e formò con Erio Bettega un forte equipaggio nel Due senza per la Redaelli Dervio. La coppia si impose a livello italiano e internazionale tra il 1950 e il '51, sfiorando la partecipazione ai Giochi olimpici di Helsinki del' 52 che saltò solo per un'improvvisa malattia di Bettega. A livello di palmares Simone conquistò un oro ai Giochi del Mediterraneo del 1951 e un argento ai Campionati europei dell'anno precedente. Ai Campionati italiani un oro, sempre nel Due Senza, nel 1951 a livello Senior e due ori Juniores nel 1950.

Nicolò Simone sul Due senza con Erio Bettega (Di scopriDervio - Nicolò Simone e Erio Bettega, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57412648)

L'impegno associativo

Nicolò Simone ha dato tanto al suo paese e al territorio anche sotto il profilo dell'impegno associativo: è stato presidente della sezione Lombardia dell'Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d'Italia, mentre a Dervio ha ricoperto per decenni la carica di presidente della Pro loco ed è stato un riferimento anche per il Panathlon Alto Lario. L'Unione sportiva derviese deve a lui la fondazione della sezione di atletica, sua grande passione sportiva dopo avere appeso il remo. Sempre con l'Usd Simone riuscì a organizzare nel corso degli anni importanti manifestazioni, quali la gara di nuoto Lecco-Dervio (divenuta poi selezione per l'Europeo di Granfondo) e il Campionato italiano Master.

Il funerale si svolgerà martedì 11 gennaio alle ore 14.30 alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Dervio.