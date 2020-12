Lutto in casa Rugby Lecco: addio all'ex presidente Giannina Valsecchi

Lutto in casa Rugby Lecco, e non solo. All'età di 92 anni, è mancata Giannina Valsecchi, terza presidente della società bluceleste e prima presidente donna della storia del movimento della palla ovale in Italia.

Valsecchi ricoprì la carica oggi di Stefano Gheza dal 1977 al 1980. Il 22 dicembre 2014, esattamente sei anni fa, assistette all'ultima partita dal vivo, al Bione. «Era felice e orgogliosa - ricorda quel giorno Gheza - Sino a quando l'età e la salute gliel'hanno consentito, non ha mancato di venire al campo o comunque di telefonarmi, la domenica sera, per sapere "come sono andati i ragazzi? Forza né". Carattere forte, da vera rugbysta, ma sempre espresso con una dolcezza femminile da "mamma" di tutti i ragazzi. Buona eternità Giannina, grazie per quello che hai fatto per il Rugby Lecco, mancherai a tutti noi».

I funerali di Giannina Valsecchi saranno celebrati questa mattina, martedì 22 dicembre, alle 10.45 in basilica a Lecco.