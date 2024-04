Grave malore a Colico. Un giovane di 32 anni è stato soccorso in codice rosso dopo aver accusato un malore tra via Fumiarga e via San Fedele: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato con la massima urgenza i sanitari del Soccorso Bellanese e un'automedica, giunti in loco rapidamente; l'uomo è stato stabilizzato e preparato per il trasporto in ospedale.

Caricato sul mezzo di soccorso, il 32enne è stato trasportato presso il nosocomio di Gravedona e ricoverato in codice giallo.