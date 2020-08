Tragedia a Brivio: stroncato da arresto cardiaco in azienda

Tragedia a Brivio nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto. In un impianto lavorativo di Via Como ha perso la vita un uomo.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 19. Sul posto, dalla centrale operativa di Areu, sono subito state inviate l'ambulanza della Croce rossa di Merate, l'automedica e l'autoinfermieristica di Aat Lecco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Purtroppo il personale sanitario non ha potuto rianimare l'uomo, in arresto cardiaco, ma soltanto constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.