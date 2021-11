Colta da malore, cade e picchia la testa: 29enne finisce in ospedale

Giovane accusa malore, cade e picchia la testa, finendo in ospedale. Si sono vissuti attimi di paura questa mattina a Lierna, in prossimità della chiesa di Sant'Ambrogio in via Parodi, quando una ragazza di 29 anni è finita in terra a causa di un malessere.

Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: dalla centrale operativa di Areu sono state inviate l'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e l'autoinfermieristica. Inizialmente mobilitato anche l'elicottero da Sondrio, che è poi stato fatto rientrare alla base.

Le condizioni della giovane, parse in un primo momento molto serie (la mobilitazione dei sanitari è avvenuta in codice rosso), si sono rivelate per fortuna meno gravi: nella caduta ha infatti rimediato una contusione cranica ed è stata trasferita all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.