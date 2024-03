Si sente male al ristorante: 68enne finisce in ospedale

Un uomo di 68 anni è finito in ospedale a causa di un malore accusato al ristorante. Intorno alle 12.45 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto in via Alcide de Gasperi a Cesana Brianza, lì dove trova spazio il Ristorante Pizzeria Cambraia: l'uomo è stato raggiunto dai sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, mobilitati in codice rosso, che l'hanno sottoposto alle cure di primo soccorso, stabilizzato e trasferito in ospedale.

Caricato in ambulanza, il 68enne è stato trasportato presso il nosocomio Manzoni di Lecco e ricoverato in Pronto soccorso: a lui è stato assegnato un codice giallo.