Si accascia a terra davanti al supermercato: donna gravissima

Soccorsi in codice rosso in via Fabio Filzi. Intorno alle 12.30 una donna di 51 anni è stata colpita da un grave malore all'esterno del centro commerciale a marchio Iperal sito nel rione di Acquate: immediatamente è stata allertata - tramite una chiamata al Nue 112 - la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha mobilitato i sanitari della Croce Rossa di Lecco e un'automedica.

Raggiunta dal personale sanitario, la donna è stata caricata sull'ambulanza e trasferita rapidamente presso l'ospedale Manzoni di Lecco: giunta dopo pochi minuti in pronto soccorso, è statoa quindi ricoverata con il codice di massima gravità.