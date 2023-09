Lecco nella morsa del maltempo: si allagano le strade del capoluogo

Violento temporale su Lecco. Nel tardo pomeriggio di lunedì 18 settembre un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla città, creando allagamenti in varie zone del capoluogo. Secondo i dati raccolti dalla centralina di MeteoLecco.it, tra le 17 e le 19 si sono rovesciati tra i 50 e i 60 millimetri di pioggia, che in alcuni momenti hanno creato un vero e proprio muro di fronte agli automobilisti.

Non tutti i luoghi sono rimasti indenni: come mostrato dal video in apertura, dal chiosco del benzinaio delle Caviate sono state spazzate via alcune parti dell'arredo.

Le previsioni del tempo

Settimana a tratti instabile con schiarite alternate a temporali anche forti. Già in avvio di settimana una perturbazione sta raggiungendo la nostra regione dando luogo ad un peggioramento con rovesci e temporali che localmente diverranno anche forti dal pomeriggio tra Alpi e pianure settentrionali. Coinvolte quindi le province di Como, Lecco, Brianza, ma anche di Milano e Brescia. Una pausa più soleggiata è attesa martedì sulla Lombardia, con l’allontanamento del fronte verso est e la temporanea rimonta dell’anticiclone. Ma già nel corso di mercoledì un nuovo fronte provocherà il ritorno di piogge e rovesci soprattutto sulle aree centro-settentrionali della regione, in particolare la sera su Comasco, Lecchese e Brianza, un po’ più deboli sulle zone di Milano e Brescia, assenti invece sul settore sudorientale lombardo. Giovedì, a breve distanza, giungerà l’ennesimo sistema frontale che riproporrà nuove piogge sulle zone di montagna, ma anche su quelle centro-settentrionali della pianura. Andamento simile anche nella giornata di venerdì, quando potrebbe essere la volta di un fronte più intenso, con possibilità di temporali anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine e con temperature in diminuzione. Possibile miglioramento per il prossimo weekend, grazie al rinforzo dell’anticiclone.

In collaborazione con Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.