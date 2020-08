Maltempo nel Lecchese: nel capoluogo caduti oltre 60mm in una sola mattinata

Alla fine, con qualche ora di ritardo, l'attesa e violenta ondata di maltempo si è abbattuta sul Lecchese. Su quasi tutto il territorio provinciale, eccezion fatta per Alto Lago e Brianza, tra le 12 e le 13 si è rovesciata una grande quantità di precipitazioni, una tempesta di acqua, vento e grandine che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco in svariate località: nel momento in cui scriviamo, infatti, si contano oltre una decina d'interventi ancora in corso tra Barzio e la Brianza.

I pompieri sono impegnati per la rimozione di piante e rami caduti, mentre a Lecco città si sono verificati dei localizzati allagamenti, tra cui uno prontamente risolto sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in direzione nord.

Oltre 60mm caduti su Lecco

Stando ai dati raccolti dalle stazioni inserite nella rete del Centro Meteorologico Lombardo, sulla città capoluogo, da mezzanotte in avanti, si sono rovesciati dai 55 ai 66 millimetri di pioggia, con una punta fissata per i minuti immediatamente successivi a mezzogiorno (443.2 mm/h); la raffica maggiore di vento ha toccato i 53.1 km/h alle 12.09. A Galbiate, inoltre, si sono rovesciati oltre 75mm di pioggia, quantità massima per un singolo territorio secondo i dati CML.