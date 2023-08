Bomba d'acqua e vento forte sull'altolago: affonda motoscafo

Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio di mercoledì sul centro e altolago, causando numerosi danni.

Tra Bellano e Dervio, come comunicato dai vigili del fuoco, un motoscafo è affondato. Per fortuna gli occupanti, cinque, sono stati recuperati da altre barche che si trovavano in zona e portati incolumi a riva. In serata i pompieri stanno perlustrando la zona alla ricerca di eventuali parti del natante.

Strada e ferrovia chiuse a Dorio

La Provinciale 72 è invece stata temporaneamente chiusa tra Dervio e Dorio, così come la tratta ferroviaria, a causa di una gettata di fango caduta dal versante montano. Quest'ultima è stata riaperta dopo le 20.

"Si tratta della zona di Torchiedo di Dorio - spiega il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli - I vigili del fuoco stanno compiendo gli accertamenti per cercare di ripristinare in breve la circolazione sia ferroviaria sia stradale. È venuta giù una vera e propria bomba d'acqua con grandine e vento forte".

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i volontari della Protezione civile di Dervio e l'elicottero Drago, che ha effettuato un sorvolo della zona interessata dal distaccamento. "Una valletta, a causa delle forti piogge, ha cambiato direzione portando fuori il materiale. Confidiamo di riaprire appena si potrà pulire la strada" ha spiegato Cassinelli.

In serata risultano chiuse anche la SP67 e l'agrosilvopastorale per la Valvarrone causa smottamenti.