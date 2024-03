Piogge incessanti, preoccupano i corsi d'acqua ingrossati

Sono decine gli interventi in corso nel pomeriggio di domenica 10 marzo a causa delle persistenti condizioni di maltempo.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco fanno sapere di essere impegnati con numerose squadre nel territorio per far fronte ai pericoli causati dalle incessanti piogge che si sono abbattute sul Lecchese nelle ultime ore, tenendo vivo lo stato di allerta dal punto di vista idrogeologico e in particolare idraulico.

Come si può vedere dalle immagini che pubblichiamo nell'articolo (e che si riferiscono al territorio comunale di Lecco), sono diversi i corsi d'acqua - fiumi, cascate e torrenti - ingrossati dalle precipitazioni che in alcuni punti hanno superato i propri argini o minacciano di farlo. La situazione meteo dovrebbe migliorare nelle prossime ore, il sereno dovrebbe tornare dalla giornata di lunedì.