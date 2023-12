Il vento taglia la provincia di Lecco. Le forti raffiche hanno colpito il territorio lecchese dalla mattinata in poi: i vigili del fuoco coordinati dal Comando di piazza Bione stanno lavorando su diversi fronti per far fronte ai problemi generati da alberi pericolanti e da ostacoli che non consentono la regolare viabilità. Particolarmente colpite le zone di Lecco, Civate e Missaglia.

Raffiche di 89 km/h

Dati del Centro Meteo Lombardo alla mano, sul Cornizzolo (1.103 metri di quota) sono stati registrati 93.3 km/h, mentre ai Piani di Bobbio (1.850 mslm) si è arrivati a 86.9 km/h. In pianura, però, si è arrivati a velocità del tutto simili con gli 89 km/h di Valmadrera (9.16) e i 67.6 km/h di Abbadia Lariana (16.02).