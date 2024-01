Allarme per una persona non rientrata a casa, attivate le ricerche

Ricerche in corso a Mandello per ritrovare una persona scomparsa non rientrata a casa. L'allarme è scattato poco prima delle ore 20 di questa sera, giovedì 4 gennaio, nella frazione collinare di Somana, in una zona impervia nei pressi della strada San Bernardo.

I vigili del fuoco in collaborazione con la Prefettura hanno attivato un posto di comando avanzato, tramite furgone Ucl per portare avanti le operazioni di ricerca. In azione squadre Saf (Speleo alpino fluviale) in sinergia con il Soccorso alpino e il Sagf della Guardia di finanza. In supporto anche pompieri dal distaccamento volontario di Valmadrera e personale Saf regionale con l'utilizzo di droni. Allertati inoltre i carabinieri. Dopo un paio d'ore le ricerche sono ancora in corso, seguiranno aggiornamenti.