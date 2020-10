Valsassina: doppia tragedia, due persone perdono la vita per dei malori

Doppia tragedia in Valsassina. Tra la serata di venerdì 2 e la mattinata di sabato 3 ottobre due persone hanno infatti perso la vita a causa dei malori che li hanno colpiti. Venerdì, poco prima delle ore 19.20, un giovane di 27 anni è stato trovato senza vita in uno stabile sito in via Pioverna: sul posto si sono portati i volontari del Soccorso Introbiese, un'automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che indagheranno sulla morte del richiedente asilo.

Alle 6.38 di sabato, invece, il corpo di G.M., uomo di 47 anni, è stato rinvenuto all'interno della Piazza Municipale di Margno. In loco si sono portati i volontari della Croce Rossa di Premana, un'automedica, un'autoinfermieristica e, anche in questo secondo caso, i carabinieri. I sanitari non hanno potuto far altro che riscontrare il decesso del malcapitato.