In difficoltà in mezzo al lago con un piccolo gonfiabile: soccorsi dai Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione per soccorrere due ragazzi in difficoltà in mezzo al lago. Stando alle prime informazioni raccolte, i due si sarebbero allontanati dalla riva con un canotto. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 30 luglio. Il Comando dei pompieri di Lecco sta quindi intervenendo tramite la squadra nautica e con un equipaggio dal distaccamento di Valmadrera via terra per soccorrere le due persone in difficoltà nello specchio di lago di Lecco in zona Moregallo.

Nel momento in cui stiamo scrivendo (ore 19.15) l'intervento è ancora in corso: i due ragazzi sono stati avvistati in mezzo al lago a bordo di un piccolo gonfiabile e la squadra nautica dei Vigili del Fuoco sta provvedendo al salvataggio dei due malcapitati.

Gli aggiornamenti: l'intervento è terminato con esito positivo

Poco prima delle 20 l'intervento di soccorso nel lago è terminato con esito positivo. Dopo aver recuperato i due ragazzi e averli portati a riva, i Vigili del Fuoco li hanno affidati ai colleghi presenti a terra e al personale del 118 intervenuto sul posto con un'ambulanza in codice verde. Lo loro condizioni non desterebbero dunque preoccupazione.