Addio a Nino Castelnuovo, Gattinoni: "Ambasciatore di Lecco nel mondo"

Il cordoglio del sindaco e del Comune per la scomparsa del grande attore all'età di 84 anni. Il governatore della Lombardia Fontana: "Il suo Renzo Tramaglino un punto fermo"

Ha destato profondo cordoglio in città la notizia della morte di Nino Castelnuovo, scomparso lunedì nella sua casa di Roma all'età di 84 anni.

Il grande attore non solo nacque e visse a Lecco parte della sua vita, ma ebbe anche il grande merito di far conoscere in tutto il mondo il nome della città grazie alla magistrale interpretazione di Renzo Tramaglino nello sceneggiato "I Promessi Sposi" del 1967. La città di Lecco lo celebrò con la Civica Benemerenza di San Nicolò nel 1998.

Il Comune di Lecco lo ha voluto ricordare con una nota ufficiale. "Ci uniamo alla famiglia di Nino Castelnuovo esprimendo il dolore della comunità lecchese in questo triste giorno - è il commento del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e della vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza - Ricordiamo oggi Nino Castelnuovo quale testimone della città nel mondo e quale grande protagonista di una delle più importanti pellicole dei Promessi Sposi di sempre".

Fontana: "Ha regalato interpretazioni uniche"

Anche il governatore della Regione Lombardia ha espresso il proprio cordoglio, e quello dell'ente da lui rappresentato, per la perdita di un simbolo del mondo dello spettacolo.

"Un grande attore. Un artista che sia nel teatro, sia nel cinema ha regalato interpretazioni uniche". Così il governatore ricorda Castelnuovo. "Era nato a Lecco e proprio la magistrale interpretazione del ruolo di Renzo nello sceneggiato televisivo 'I Promessi Sposi' rimarrà un punto fermo e indimenticabile della sua eccezionale carriera. Regione Lombardia e tutti i lombardi - conclude - sono vicini ai suoi cari in questo triste momento".

Castelnuovo lascia la moglie Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella. I funerali si svolgeranno in forma privata.

